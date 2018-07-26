/ Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок

До встречи участников с жюри осталось меньше суток.

Первый отрытый кастинг проекта «Лица» медиахолдинга ОТВ и «Восточный экспресс» состоится в эту пятницу, 27 июля. Ровно в 10 часов первая десятка конкурсантов начнет свое выступление перед членами жюри. Наблюдать за потенциальными звездами телевидения можно в прямом эфире. В течение всего дня на сайте «Онлайн-ТВ» будет идти трансляция прямо из студии. Под прицелом видеокамер участники проекта за три минуты попытаются удивить экспертов и показать свою осведомленность и заинтересованность в том, чтобы стать частью большой телесемьи.

Мы не ищем фриков, мы ищем грамотных ведущих-журналистов. Колесом в студии нас не удивишь! А вот интересной темой, грамотной речью, новым телевизионным форматом — пожалуйста. Мы настроены на то, что наш телеведущий будет блогером, способным привлечь и заинтересовать интернет- аудиторию, и интеллектуалом. У него обязательно должно быть чувство стиля и хотя бы примерное понимание того, что сейчас происходит с новостной повесткой и как работает современное телевидение. — признался сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

В первый день кастинга в студии «Восточного экспресса» примут более ста участников. Уже в 19:00 всех конкурсантов ждут у редакции, чтобы объявить имена первой партии счастливчиков, которые пройдут во второй этап. Из-за большого количества желающих отбор продолжится в понедельник, 30 июля. На данный момент организаторам уже поступило более 200 заявок. Попасть на проект по-прежнему может любой желающий. Сегодня, 26 июля, завершается прием анкет на официальном сайте. Достаточно внести информацию о себе, загрузить фото и видео и ждать звонка от представителей проекта, которые пригласят на встречу с членами жюри. В их число вошли руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов, телеведующая Ольга Лихачева, журналист и телеведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова, редактор телекомпании «Телефакт» Дарья Годунова, телеведущая и пресс-секретарь Челябинской городской думы Лариса Окунева, телеведущий и начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов, генеральный директор Медиахолдинга ОТВ Олег Дубровин, руководитель департамента информационных программ ОТВ Оксана Шевченко, ведущая программы «Наше Утро», актриса Марина Гез.

Предварительное решение экспертов и их профессиональное мнение будет озвучено после выступления каждой десятки. В результате из числа участников в конце двухдневного кастинга выберут всего 15 человек. Они пройдут в следующий этап, который состоится на «Онлайн-ТВ». Пользователи смогут проголосовать за понравившихся им участников в двух номинациях «Победитель конкурса «Лица»» и «Выбор читателей 1obl.ru». Набравшие наибольшее количество лайков пройдут дальше. Стартует голосования 1 августа и завершится 7 сентября.