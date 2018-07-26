Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.08 +0.16 73.75 +0.22
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+29 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 12:51
Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок
До встречи участников с жюри осталось меньше суток.
/ Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок

Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок

До встречи участников с жюри осталось меньше суток.
сегодня в 12:51
  |  Общество

Первый отрытый кастинг проекта «Лица» медиахолдинга ОТВ и «Восточный экспресс» состоится в эту пятницу, 27 июля. Ровно в 10 часов первая десятка конкурсантов начнет свое выступление перед членами жюри. Наблюдать за потенциальными звездами телевидения можно в прямом эфире. В течение всего дня на сайте «Онлайн-ТВ» будет идти трансляция прямо из студии. Под прицелом видеокамер участники проекта за три минуты попытаются удивить экспертов и показать свою осведомленность и заинтересованность в том, чтобы стать частью большой телесемьи.

Мы не ищем фриков, мы ищем грамотных ведущих-журналистов. Колесом в студии нас не удивишь! А вот интересной темой, грамотной речью, новым телевизионным форматом — пожалуйста. Мы настроены на то, что наш телеведущий будет блогером, способным привлечь и заинтересовать интернет- аудиторию, и интеллектуалом. У него обязательно должно быть чувство стиля и хотя бы примерное понимание того, что сейчас происходит с новостной повесткой и как работает современное телевидение. — признался сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

В первый день кастинга в студии «Восточного экспресса» примут более ста участников. Уже в 19:00 всех конкурсантов ждут у редакции, чтобы объявить имена первой партии счастливчиков, которые пройдут во второй этап. Из-за большого количества желающих отбор продолжится в понедельник, 30 июля. На данный момент организаторам уже поступило более 200 заявок. Попасть на проект по-прежнему может любой желающий. Сегодня, 26 июля, завершается прием анкет на официальном сайте. Достаточно внести информацию о себе, загрузить фото и видео и ждать звонка от представителей проекта, которые пригласят на встречу с членами жюри. В их число вошли руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов, телеведующая Ольга Лихачева, журналист и телеведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова, редактор телекомпании «Телефакт» Дарья Годунова, телеведущая и пресс-секретарь Челябинской городской думы Лариса Окунева, телеведущий и начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов, генеральный директор Медиахолдинга ОТВ Олег Дубровин, руководитель департамента информационных программ ОТВ Оксана Шевченко, ведущая программы «Наше Утро», актриса Марина Гез.

Предварительное решение экспертов и их профессиональное мнение будет озвучено после выступления каждой десятки. В результате из числа участников в конце двухдневного кастинга выберут всего 15 человек. Они пройдут в следующий этап, который состоится на «Онлайн-ТВ». Пользователи смогут проголосовать за понравившихся им участников в двух номинациях «Победитель конкурса «Лица»» и «Выбор читателей 1obl.ru». Набравшие наибольшее количество лайков пройдут дальше. Стартует голосования 1 августа и завершится 7 сентября.

Общество
Модель и актриса из Челябинска намерена стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
  
18.07.2018
Модель и актриса из Челябинска намерена стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
Общество
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
18.07.2018
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
Общество
Фанат охоты и рыбалки претендует на место ведущего на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
  
14.07.2018
Фанат охоты и рыбалки претендует на место ведущего на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
Общество
Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
13.07.2018
Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
  
сегодня в 17:07
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
Общество
Малкин обогнал Кузнецова и Шейк в рейтинге знаменитостей Forbes
сегодня в 16:46
Малкин обогнал Кузнецова и Шейк в рейтинге знаменитостей Forbes
Общество
Дикая малина поспела в южноуральских лесах
сегодня в 16:40
Дикая малина поспела в южноуральских лесах
Спорт
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
сегодня в 16:31
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
Общество
Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год
сегодня в 16:07
Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год
Хоккей
Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»
сегодня в 16:04
Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»
Общество
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
сегодня в 15:14
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
Общество
Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim
сегодня в 15:11
Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6