/ Белый мишка «Трактора» завершил космическую экспедицию

Талисман хоккейной команды «жил» на МКС полгода.

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Плюшевый белый мишка, талисман команды «Трактор», вернулся на Землю вместе с экипажем космического корабля «Союз МС-08» 4 октября. Игрушка пребывала в невесомости вместе с космонавтом Олегом Артемьевым 197 суток. Как рассказывал сам космонавт перед полетом, взять талисман хоккейной команды с собой его попросил друг.

Пройдет несколько часов, и я снова буду стоять на Земле, вдыхать вкусный воздух Казахстанской степи, смогу обнять свою семью спустя 197 дней разлуки! Пройдет несколько недель, и я снова буду скучать по космосу, по полету в невесомости и своей международной космической семье, с которой провел последние полгода. — сообщил перед расстыковкой Олег Артемьев.

Тракторский мишка покинул Землю в самый разгар плей-офф, где команда хорошо себя показала. Возвращение «заряженного» талисмана должно принести «черно-белым» удачу.