/ Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» из Владивостока

Победа для команды Германа Титова стала самой крупной в сезоне.

Со счетом 7:2 в пользу челябинского «Трактора» завершился матч во Владивостоке. Там челябинская команда играла с местным «Адмиралом». Отметим, эта победа для «черно-белых» стала самой крупной в этом сезоне.

Счет голам был открыт уже на первых минутах игры. Игорь Полыгалов, в равных составах, получил пас от Виталия Кравцова, после чего отправил шайбу за спину вратарю «Адмирала». Дальневосточные хоккеисты смогли сравнять счет только в конце периода, когда бывший игрок «Трактора» Александр Черников клюшкой подправил летящую в ворота Василия Демченко шайбу.

Во втором периоде «Трактор» усилиями Пола Щехуры вновь вышел вперед, однако «Адмирал» практически сразу же восстановил равный счет на табло. Затем в течение двух минут сначала Виталий Кравцов, а затем Йонас Энлунд удвоили преимущество челябинской команды.

В дальнейшем забивали только игроки «Трактора». В середине третьего периода Артем Пеньковский доводит счет до крупного, практически сразу же Пол Щехура забивает в ворота «Адмирала» шестую шайбу, после чего команда из Владивостока меняет вратаря. В середине третьего периода Пол Щехура делает хетт-трик и устанавливает окончательный счет в матче.

Отметим, в третьей двадцатиминутке два игрока «Адмирала» получили большой дисциплинарный штраф до конца игры. Сначала за удар коленом в подтрибунное помещение отправился Василий Стрельцов, а затем новобранец «моряков» Степан Захарчук совершил толчок на борт и последовал за Василием.

Напомним, эта победа стала самой крупной для «Трактора» в этом сезоне КХЛ. Следующий матч команда Германа Титова сыграет во вторник, 9 октября, против «Амура» из Хабаровска. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.