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/ Иван Сеничев о травме Артема Пеньковского: «Все намного хуже, чем мы могли поначалу представить»

Иван Сеничев о травме Артема Пеньковского: «Все намного хуже, чем мы могли поначалу представить»

Игрок получил травму после столкновения со Степаном Захарчуком.
сегодня в 12:49
  |  Хоккей
Нападающий «Трактора» Артем Пеньковский получил серьезное повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Форвард челябинцев травмировался в третьем периоде матча после неправильно проведенного Степаном Захарчуком силового приема. Игрок дальневосточный команды, который проводил первый матч в составе «Адмирала», толкнул Артема Пеньковского за борт.

К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Степана Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором, лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. Рядом с Артемом Пеньковским сейчас находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьезная. — прокомментировал травму игрока директор «Трактора» Иван Сеничев.

Кроме того, Иван Сеничев отметил, что руководству КХЛ уже направлен запрос с просьбой оценить действия защитника «Адмирала». Руководитель клуба назвал действия Степана Захарчука «умышленной грубостью», и поблагодарил врачей Владивостока, которые оказали своевременную помощь игроку челябинцев.

Мы написали письмо первым руководителям Лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы игроком «Адмирала» Степаном Захарчуком. Будем добиваться максимального наказания за его действия. Эпизод произошел за считанные минуты до конца матча при счете 7:2 в пользу «Трактора», и иначе, чем умышленной грубостью это никак не назвать. Надеюсь, и реакция руководителей КХЛ будет адекватна поступку. Хочу особо выразить благодарность врачам Владивостока за всю оказанную помощь и пожелать Артему терпения и здоровья. — рассказал сайту «Первый областной» Иван Сеничев.

Отметим, за этот грубый силовой прием Степан Захарчук получил большой дисциплинарный штраф. Артем Пеньковский же покинул площадку только при помощи партнеров по команде и медицинского персонала клуба. Напомним, матч «Трактора» против «Адмирала» состоялся вчера, 7 октября, и закончился разгромной победой «Трактора» со счетом 7:2.

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