/ Защитника «Адмирала» Степана Захарчука отстранили от игр

Травмировавший нападающего «Трактора» игрок дисквалифицирован на 15 матчей.

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матче за неправильный силовой прием против нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Об этом вчера вечером, 8 октября, официально заявил спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Степана Захарчука по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершённых им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжёлой травмы дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу. — говорится в официальном заявлении пресс-службы КХЛ.

Отметим, 5 матчей дисквалификации являются максимальными по пункту 1.13, статьи 27 регламента КХЛ «Удар головой», однако лига дополнительно наложила на Степана Захарчука еще 10 матчей. Так, защитник дальневосточной команды пропустит 15 игр.

О дисквалификации Степана Захарчука и травме Артема Пеньковского высказался агент игрока «черно-белых» Шуми Бабаев. По его словам, он озадачен решением КХЛ и будет добиваться бессрочного исключения защитника из лиги.

Мы все помним ситуацию с Дамиром Рыспаевым, когда моему игроку дали корпоративную бессрочную дисквалификацию. Тогда для всех это показалось нормальным, хотя парень никого не убивал и не наносил травмы. Здесь же мы видим совершенно иную ситуацию. Человеку, который регулярно «убивает» своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Это просто смешно. Думаю, «Трактор» будет подавать апелляцию в КДК КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Степана Захарчука. — приводит слова Шуми Бабаева «Чемпионат».

Степан Захарчук, в свою очередь, сказал, что не хотел умышленно наносить травму игроку «Трактора». По его словам, он очень переживает из-за всей ситуации, и постарается навестить Артема Пеньковского в больнице.

Болезненно воспринял наказание в 15 матчей, никогда в жизни никому не хотел наносить травму, так, к сожалению, случилось. Это было неумышленно, хочу пожелать Артему скорейшего выздоровления. Я очень переживаю, что так все получилось. — сказал Степан Захарчук агентству «Р-Спорт».

Напомним, Степан Захарчук травмировал Артема Пеньковского, неправильно проведя силовой прием. Форвард челябинцев смог покинуть площадку только пр помощи партнеров по команде и медицинского персонала.