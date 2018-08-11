/ «Тракторовский» мишка повис вниз головой на Кировке

Талисман хоккейного клуба изучает аэройогу.

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Любимый всеми хоккейными фанатами талисман клуба «Трактор» решил уделить еще больше внимания своему здоровью и повис вниз головой в центре Челябинска. Белый мишка попробовал разглядеть Кировку вверх лапами, держась за гамак для аэройоги. Опасный трюк «косолапый» сделал без особого труда. Ему даже удалось на несколько секунд неподвижно зависнуть в асане.

Вот! Отлично! Мишка повис! Ступни вместе собираем! Отлично! Хотя можно было на мосты встать. — помогала талисману инструктор по йоге.

На челябинской Кировке сегодня, 11 августа, состоялся грандиозный фестиваль здоровья «Саммит ЗОЖ», организаторами которого стала компания «Интерсвязь», а главными информационными партнерами медиахолдинг ОТВ.