/ Преобразить главную улицу города планируют челябинские депутаты

По их словам, Кировка изменится уже в этом году.

Челябинские депутаты намерены изменить облик главной улицы города. В частности, планируется избавить Кировку от палаток общепита и спрятать под землю свисающие провода. Именно об этом шла речь на выездном совещании, которое состоялось сегодня, 24 октября.

Кировка — это визитная карточка Челябинска. Зачастую гостей сначала ведут на Кировку, а уже затем показывают весь остальной город. Мы прошли половину Кировки и видим, что какие-то вещи морально устарели. Что-то нужно совершенствовать, много положительного, архитектурных фигур, и это чистая улица. Но такие объекты как шаурма или иные общепиты — где-то нужно либо полностью трансформировать, либо убрать вообще. Вопрос для обсуждения — насколько уместны такие объекты на Кировке. Улица усыпана рекламными штендерами, которые не придают ничего хорошего внешнему облику улицы, их нужно убрать. Но для того, чтобы убрать, нужно внести изменения на законодательном уровне, и мы на депутатском уровне рассмотрим это и вооружим управление культуры нужными элементами, чтобы они могли убрать рекламу не только с Кировки, но и со всех улиц Челябинска. — рассказал сайту «Первый областной» депутат челябинской городской думы Александр Галкин.

Засилье неправильно установленных рекламных конструкции отметила и начальник управления наружной рекламы Челябинска Диана Яруллина.

Нарушений много не рекламы, а именно дизайн-кода, то есть рекламные конструкции и вывески размещены не по дизайн-коду, который был утвержден в том году. Некоторые конструкции являются вывесками, но размещены не в соответствии с дизайн-кодом. Их надо демонтировать и они должны быть размещены в соответствии с правилами размещения рекламных конструкций. — отметила Диана Яруллина.

Напомним, недавно в Челябинске начал действовать дизайн-код для вывесок. Документ появился в виде лонгрида. Он включает в себя правила оформления вывесок, подчеркивает нарушения и дает рекомендации по правильной установке конструкций. Пока что дизайн-код действует на 38 маршрутах Челябинска, однако общее пространство города планируется привести в порядок к саммитам ШОС и БРИКс, которые состоятся в южноуральской столице в 2020 году.