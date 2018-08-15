/ Новая ведущая микст-зоны пообщалась с тренером и игроками «Трактора» на открытии Кубка губернатора

Участница проекта «Лица» вышла в прямой эфир на матче «Трактор» — «Авангард».

Зрители матча открытия кубка губернатора Челябинской области имели возможность наблюдать участницу проекта «Лица» в качестве ведущей микст-зоны. Екатерина Назарова попала на ледовую арену «Трактор» после прохождения кастинга, организованного медиахолдингом ОТВ и «Восточным экспрессом».

На одном из этапов проекта девушка выразила желание стать ведущей спортивного блока. Мы договорились с «Трактором» и дали такую возможность на матчах Кубка губернатора. — рассказал сайту «Первый областной» организатор проекта «Лица» Павел Михайлов.

Екатерина Назарова смогла задать вопросы хоккеистам и главному тренеру. Традиционные включения пришлись на окончания первого и второго периодов, а также финал встречи.

Девушка пообщалась с капитаном омского «Авангарда» Евгением Медведевым, нападающим «Трактора» Рихардом Гюнге и главным тренером «Трактора» Германом Титовым. Ведущая проявила свои навыки переводчика и поговорила с форвардом на английском без посторонней помощи.

Сайт «Онлайн ТВ» разместил ролик с эфиром ведущей. Смотрите ролик здесь.