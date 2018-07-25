/ «Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев

Променад животного сняли на видео.

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Летучую мышь, которая в дневное время гуляла по городу, заметили жители Тополиной аллеи. Необычное для светлого времени суток зрелище удивило челябинцев, и прогулку животного начали снимать на видео. На ролике видно, что мышь хаотично бредет по бетонной поверхности и, по всей видимости, проявляет интерес к устройству, с которого вели съемку.

Видео разместили в социальных сетях. В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни назвали неожиданную гостью «красоткой», другие оказались настроены менее оптимистично.

Более страшной и мерзкой картины не видела! Как теперь уснуть. Я все же думала она в конце накинется на автора видео. — пишут челябинцы.

По предварительной информации, съемки закончились без происшествий, автор ролика не пострадал.