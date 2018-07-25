Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.92 -0.28 73.53 -0.6
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ «Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев

«Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев

Променад животного сняли на видео.
сегодня в 19:54
  |  Общество

Летучую мышь, которая в дневное время гуляла по городу, заметили жители Тополиной аллеи. Необычное для светлого времени суток зрелище удивило челябинцев, и прогулку животного начали снимать на видео. На ролике видно, что мышь хаотично бредет по бетонной поверхности и, по всей видимости, проявляет интерес к устройству, с которого вели съемку.

Видео разместили в социальных сетях. В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни назвали неожиданную гостью «красоткой», другие оказались настроены менее оптимистично.

Более страшной и мерзкой картины не видела! Как теперь уснуть. Я все же думала она в конце накинется на автора видео. — пишут челябинцы.

По предварительной информации, съемки закончились без происшествий, автор ролика не пострадал.

Общество
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
23.05.2018
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
Общество
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
05.05.2018
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
Общество
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
04.04.2018
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
Происшествия
Объеденный животными труп нашли возле «Меридиана» в Ленинском районе
03.04.2018
Объеденный животными труп нашли возле «Меридиана» в Ленинском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Надежда
20:36, 25.07.2018
Самы вы мерзкие, а это милое животное
Ксения
19:59, 25.07.2018
в смысле "мерзкой"? она ведь милая? только когда в конце ползет на автора видео, страшновато wide smile

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев
  
сегодня в 19:54
«Более мерзкой картины не видела». Разгуливающая по городу летучая мышь напугала челябинцев
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить
сегодня в 19:37
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить
Происшествия
Завершены поиски мужчины без руки
сегодня в 19:12
Завершены поиски мужчины без руки
Общество
Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать
сегодня в 18:48
Ведущие филологи страны бесплатно научат челябинцев правильно писать
Общество
Как бесплатно установить счетчики на воду
сегодня в 18:09
Как бесплатно установить счетчики на воду
Происшествия
«Приехал убирать ветки». Новые подробности гибели мужчины под колесами своего «КамАЗа»
сегодня в 18:04
«Приехал убирать ветки». Новые подробности гибели мужчины под колесами своего «КамАЗа»
Общество
Авиабилеты начали расти в цене
сегодня в 17:56
Авиабилеты начали расти в цене
Хоккей
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
сегодня в 17:43
Челябинский «Трактор» открывает кроссбукиноговую библиотеку
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6