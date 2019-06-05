/ О нашествии летучих мышей рассказали жители Челябинска

Зверьки облюбовали квартиры Ленинского района.

В Челябинске нашествие летучих мышей. Особенно страдают жители Ленинского района. Они не просто встречают зверьков на улице в темное время суток, а сталкиваются с ними в квартирах. Летучие мыши оказываются на балконах и в других комнатах.

Я просто в шоке была, когда впервые столкнулась с летучей мышью дома. Ее поймал кот, а я просто кричала от страха. Муж накрыл ее коробкой и выпустил на балконе. — рассказывают жители Ленинского района.

В комментариях в группе «Подслушано Ленинский» развернулось оживленное обсуждение, в котором жители улицы Ереванской и Масленникова рассказывают, что слишком часто встречают летучих мышей в этом году.

Отметим, что летучие мыши переносят опасные болезни, поэтому трогать их голыми руками не рекомендуют. Кроме того, следует убрать от залетевших в дом зверьков домашних животных. Выгнать летучую мышь можно, прикрыв коробкой или тканью и унеся к окну.