Рост продолжается: в Челябинской области выявлено ещё 189 больных COVID-19

Общее число больных увеличилось до 21 883 человек.

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189 новых случаев коронавируса зарегистрировано областным министерством здравоохранения за прошедшие сутки. Таким образом, на утро понедельника, 10 ноября, общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 21 883 человек. Из них в больницах продолжают лечение 5 452 жителя региона. Отметим, что среди новых заболевших нет школьников.



«За прошедшие сутки выписаны 48 человек. Всего 15 691 пациент выздоровел и выписан из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 868 137. За прошедшие сутки — 7 078 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Шесть человек с коронавирусом умерли в минувшие сутки. Сам COVID-19 стал причиной гибели для троих южноуральцев. Самому молодому из умерших было 44 года.

«За прошедшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19: пациент, 69 лет; пациент, 44 года; пациент, 48 лет. От других причин: хронический гломерулонефрит, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 50 лет; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года; сахарный диабет с множественными осложнениями, кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 59 лет»,— добавили представители Минздрава.

Напомним, до 15 ноября продлён режим повышенной готовности. Эксперты отмечают необходимость соблюдения социальной дистанции и самоизоляции для пожилых людей. По всем вопросам о COVID-19 в регионе действует горячая линия Минздрава: 8 (351) 240-15-16.