В Еткуле умерла заразившаяся коронавирусом медсестра

Коллеги Марины Косенко рассказали, какой она была.



Районная больница Еткуля потеряла 48-летнюю медсестру. Марина Косенко работала в детском поликлиническом отделении и заразилась коронавирусом.

«Марина Геннадьевна успешно совмещала работу на педиатрическом участке и в прививочном кабинете детской консультации. Её всегда отличали высокая ответственность, любовь и сострадание к маленьким пациентам, умение убеждать родителей. Наша коллега учила мам ухаживать за грудничками. Терпеливо и доброжелательно разъясняла родителям необходимость иммунизации. Как медицинская сестра прививочного кабинета она много лет занималась профилактикой инфекций, но сама не смогла избежать заражения новой грозной инфекцией», — написали коллеги в социальных сетях.

Под сообщением медиков о своих встречах с замечательной медсестрой рассказывают пациенты. Все отмечают её как душевного и светлого человека, который легко находил подход к детям и профессионально выполнял свою работу.

По данным Минздрава Челябинской области, на 26 ноября в регионе официально подтверждены 25 тысяч 558 случаев заражения коронавирусом. От самой инфекции и осложнений погибли 834 южноуральца.