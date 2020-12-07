Минздрав предложил ограничить передвижение по России

Михаил Мурашко анонсировал новые запреты из-за коронавируса.

Минздрав России предложил ограничить передвижение граждан между регионами и внутри них. Такая мера, по мнению главы ведомства Михаила Мурашко, позволит снизить риск заражения во время второй волны пандемии.

«Вторая волна показывает, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также и внутри субъектов», — цитирует Михаила Мурашко «РИА Новости».

Также Минздрав России заявил о возможном запрете на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей.

Границы Челябинской области пока открыты для передвижения граждан. Однако на Южном Урале уже действуют жесткие ограничения по мероприятиям с массовым скоплением людей.

Так, заведениям общепита запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Концерты возможны только при согласовании с министерством культуры. С 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в ночное время. Доставка блюд и продажа навынос при этом не воспрещаются.