Прокуратура Челябинской области даст оценку торговле справками с отрицательным тестом на коронавирус

Жалобу в надзорное ведомство подал Общероссийский народный фронт.

Общероссийский народный фронт просит пресечь продажу фальшивых справок с отрицательным тестом на коронавирус. Жалобы на такую торговлю поданы в прокуратуру нескольких регионов, в том числе и Челябинской области.

«В Челябинск предлагают доставить справку об отсутствии коронавируса. Заветный документ пришлют из Москвы и Санкт-Петербурга всего за 1 500—3 000 рублей. Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — сообщает пресс-служба ОНФ в Челябинской области.

Ранее этот сомнительный бизнес прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Представитель власти назвала распространение документов такого рода незаконным и попросила сообщать об этом в правоохранительные органы.