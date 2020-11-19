Алексей Текслер ввёл новые ограничения в Челябинской области из-за коронавируса

Они касаются общепита и развлечений.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительные меры безопасности в регионел для борьбы с коронавирусом. Распоряжение было подписано вечером 19 ноября.

Распоряжение содержит несколько важных пунктов.

Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.

Проведение концертов с участием зрителей разрешается после согласования с Министерством культуры Челябинской области и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Эти меры начинают действовать с 19 ноября, то есть с момента подписания распоряжения.

Помимо этого, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Эта мера касается работы баров, кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Новые ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.