Распоряжение содержит несколько важных пунктов.
Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.
Проведение концертов с участием зрителей разрешается после согласования с Министерством культуры Челябинской области и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Эти меры начинают действовать с 19 ноября, то есть с момента подписания распоряжения.
Помимо этого, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Эта мера касается работы баров, кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.
Новые ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.