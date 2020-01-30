Минздрав опубликовал три препарата, которые могут помочь от короонавируса

Все они опубликованы во временных методических рекомендациях по профилактике 2019-nCoV.

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Минздрав России рекомендовал три препарата, которые можно использовать при лечении коронавируса у взрослых. Во временных методических рекомендациях по профилактике и лечению нового штамма 2019-nCoV значатся рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир, пишет РБК.

Опубликованные названия подкрепляются ссылкой на анализ данных из клинического опыта лечения двух других видов пневмонии: атипичной, связанной с SARS (ТОРС, тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом). В Минздраве поясняют, что именно эти противовирусные препараты включены в наиболее частые схемы лечения.

«В рекомендациях для врачей министерство приводит дозировку препаратов и сроки лечения. Минздрав напоминает, что рибавирин применялся при лечении ТОРС в Китае, Сингапуре и ряде других стран. При этом ведомство рекомендует использовать его с осторожностью из-за возможных побочных эффектов, в частности, анемии», — пишет РБК.

Тем не менее, в министерстве подчеркивают, что препарата, который устранит заболевание, пока не нашли. Кроме того, пока не ясно, какое влияние 2019-nCoV оказывает на иммунную систему. Если сравнивать с другими коронавирусами, то они значительно подрывают иммунитет, что может стать причиной быстрого повторного заражения.

Из тех данных, что доступны на сегодня, к новому коронавирусу не так восприимчивы дети и молодые люди. Если говорит о первых, то статистики в Минздраве по ним пока нет, известны лишь единичные случаи.

2019-nCoV может проявиться как обычные ОРВИ, острая пневмония или сепсис. Его сопровождают высокая температура, кашель в 80% случаев, ощущение тяжести в груди и одышка.

Последние данные, которые предоставила ВОЗ, говорят о том, что во всем мире новым коронавирусом заразились уже более 6 000 человек, большая часть из них — в Китае. Тем не менее, случаи были обнаружены и в ряде других стран. Количество летальных исходов достигло 170-ти.

В России подтвержденных случаев заболевания пока не было.