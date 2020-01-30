Игроков «Куньлунь Ред Стар» проверили на коронавирус в аэропорту Челябинска

Сегодня у них игра с «Трактором».

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Вечером 29 января в Челябинске приземлился самолёт, в котором находилась хоккейная команда из Китая «Куньлунь Ред Стар». Они прилетели на игру с «Трактором», которая состоится сегодня, 30 января. В связи с распространением коронавируса по всему миру, все, кто в последнее время посещал Китай, обязаны проходить проверку на наличие заболевания. Это коснулось и «драконов».

Хоккеистов около получаса не выпускали из самолёта, пока температуру всех находящихся на борту не проверили с помощью тепловизора.

«Все ребята в норме, веселы и жизнерадостны, всё хорошо», — рассказали представители «Куньлуня» изданию «РИА Новости».

Отметим, что игроки «Куньлунь Ред Стар» покинули Поднебесную ещё на прошлой неделе, и больше в этом сезоне они туда не вернутся. Все «домашние» матчи команда проведёт в России.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день его жертвами стали уже 170 человек, заражено около 8 тысяч. Несколько китайских городов было закрыто, а угроза распространилась на многие страны мира: Канаду, США, Францию, Германию, ЮАР, Австралию и на часть Азии.

К слову, в России подтверждённых случаев заболевания этим видом пневмонии не выявлено. В Челябинской области было четыре случая госпитализации людей с подозрением на коронавирус, но болезнь не подтвердилась. У двоих выявили ОРВИ, а у второй половины — грипп А и грипп В.