106 человек умерли от коронавируса, пишут китайские СМИ

Количество заражённых превысило 4 тысячи.

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Количество заражённых и умерших от нового коронавируса продолжает расти. На сегодняшний день, 28 января, выявлено 4515 случаев болезни и 106 летальных исходов в 30 регионах КНР. О пугающих цифрах сообщило издание xinhuanet. com.

Ещё вчера вечером национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что 976 пациентов находятся в критическом состоянии, и ещё 6973 человека подозревается в заражении. При этом 60 человек, успешно прошедшие курс лечения и выздоровевшие, уже выписаны из местных больниц.

Другие издания также сообщают, что только за минувшие сутки в провинции Хубэй, столицей которого является город Ухань, зарегистрированы 1291 новый случай заражения коронавирусом и 24 летальных исхода. При этом наибольшее число заражённых и умерших приходится на Хубэй и Ухань.

В Пекине пока спокойнее: на данный момент зарегистрированы 80 случаев заражения и 1 летальный исход. А в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, 21 заболевший и 1 скончавшийся.

Напомним, новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С каждым днём количество заражённых и смертей возрастает. В городе, где обнаружен очаг заражения, запрещены въезд и выезд, а также перестал ходить общественный транспорт в целях безопасности и прекращения распространения болезни.