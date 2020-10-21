Минздрав Челябинской области объяснил, как формируется сводка по зараженным COVID-19

Для федеральной статистики заболевших бессимптомно будут выделять отдельной строкой.

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Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова объяснила, как будет формироваться статистика по заражению COVID-19. Недавно стало известно, что в федеральную статистику могут не включать пациентов, переносящих заболевание без симптомов.

Это необходимо для того, чтобы оценить реальную картину по заболеваемости. На данный момент региональный Минздрав передает статистику выявляемости заражений новой коронавирусной инфекцией.

«Ежедневно в сводку включаются пациенты с бессимптомным течением, заболевания в легкой, средней и тяжелой формах. Из 18852 заболевших бессимптомно перенесли или переносят COVID-19 — 4698 пациентов, в легкой форме — 7345, среднетяжелая и тяжелая формы — 6809 пациентов. Для федеральной статистики ежедневно мы будем передавать две цифры: количество пациентов с симптомами и без них», — прокомментировала ситуацию Виктория Сахарова.

Всего в Челябинской области около 25% зараженных новой коронавирусной инфекцией перенесли ее без симптомов.

Отдельно Роспотребнадзор мониторит количество пациентов с диагнозом «пневмония». Сейчас наблюдается повышение многолетнего уровня заболеваемости пневмонией за неделю.