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В Кыштыме 66-летнюю женщину ужалила гадюка. Инцидент произошел в саду во время сбора ягод. Местная жительница захотела собрать землянику, а оказалась на больничной койке.
«Поступила в воскресенье, 5 июля, днем. Гадюка ужалила во второй палец кисти. Пациентке ввели сыворотку», — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель главного врача по лечебной работе городской больницы Кыштыма Александр Серегин.
Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, утром 10 июля ее выписали из больницы.