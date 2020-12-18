Минюст сообщает о вале фальсифицированных лекарств

И призывает жителей Челябинской области не покупать таблетки и микстуры где попало

Жители России и Челябинской области, в частности, все чаще становятся жертвами мошенников, продающих фальсифицированные лекарственные препараты, сообщает министерство юстиции регоина.

«Обманутые люди идут в суд, а потом обращаются в министерство юстиции с просьбой выделить бесплатного адвоката. Причем обращения граждан по фальсификации лекарственных средств все больше», — говорят в ведомстве.

В сложившейся ситуации Минюст России призывает быть бдительными при покупке медикаментов. Нужно приобретать только сертифицированные лекарства и зарегистрированные медицинские изделия. Саму покупку лучше всего делать в официальных аптеках и по назначению доктора. Это поможет сохранить деньги, время и нервы.

Чаще всего фальсифицированные лекарства жители области покупают, услышав или увидев рекламу какого-то чудодейственного препарата. Обычно мошенники торопят с покупкой, обещая скидку здесь и сейчас. Но поддаваться на эту уловку не стоит. Сначала проконсультируйтесь с лечащим доктором и проверьте, если ли это изделие или лекарство в обычной аптеке. Иногда под видом дорого товара мошенники продают давно известное дешевое средство.