Жительница Нязепетровска перевела «жениху из Америки» более 2 миллионов рублей

Мошенник представился женщине военнослужащим

Жертвой мошенника стала 35-летняя жительница Нязепетровска. Женщина познакомилась с мужчиной в одном из мессенджеров, он представился ей военным из Америки и обещал жениться.

Но чтобы приехать за ней в Россию, мужчине якобы нужно было оформить документы и уйти на пенсию. Деньги женщина переводила с февраля 2019 года. Было совершено 14 переводов суммами от 1 200 до 7 400 долларов. В переводе на российские рубли — 2 610 000. Из них 300 тысяч — это личные сбережения, остальное она взяла в кредит. Потом «возлюбленный» перестал выходить на связь.

«По факту мошенничества возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Жителям региона в очередной раз напоминают о бдительности при общении с неизвестными. Хорошо подумайте прежде, чем переводить крупные суммы денег.