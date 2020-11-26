В Магнитогорске мошенники украли у пенсионерки 140 тысяч рублей

Женщина растерялась, когда ей позвонили «сотрудники банка».

Еще одна пожилая женщина стала жертвой мошенников, использующих стандартную схему для обмана. Пенсионерка растерялась, когда ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка.

«В отдел полиции „Орджоникидзевский“ обратилась 68-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ей на сотовый телефон поступил звонок и неизвестные, представившись „службой безопасности банка“ пояснили, что со счёта пенсионерки происходит списание денежных средств и, чтобы это остановить, ей нужно установить программу удаленного доступа на свой телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.

Женщина следовала всем инструкциям, которые ей продиктовали злоумышленники, в результате чего лишилась 140 тысяч рублей.

Южноуральцам напоминают, что сотрудники банка не будут просить вас проводить манипуляции с денежными средствами по телефону. Если вы сомневаетесь, что ваши сбережения в безопасности, необходимо прервать звонок, поступивший с неизвестного номера, и позвонить на горячую линию банка.