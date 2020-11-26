Еще одна пожилая женщина стала жертвой мошенников, использующих стандартную схему для обмана. Пенсионерка растерялась, когда ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка.
«В отдел полиции „Орджоникидзевский“ обратилась 68-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ей на сотовый телефон поступил звонок и неизвестные, представившись „службой безопасности банка“ пояснили, что со счёта пенсионерки происходит списание денежных средств и, чтобы это остановить, ей нужно установить программу удаленного доступа на свой телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.
Женщина следовала всем инструкциям, которые ей продиктовали злоумышленники, в результате чего лишилась 140 тысяч рублей.
Южноуральцам напоминают, что сотрудники банка не будут просить вас проводить манипуляции с денежными средствами по телефону. Если вы сомневаетесь, что ваши сбережения в безопасности, необходимо прервать звонок, поступивший с неизвестного номера, и позвонить на горячую линию банка.