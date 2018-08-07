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/ «Большая тройка» сотовых операторов отменит роуминг на территории России

«Большая тройка» сотовых операторов отменит роуминг на территории России

Звонки по России внутри сети станут бесплатными для всех абонентов.
сегодня в 11:01
  |  Общество

Телефонные операторы «большой тройки» («Мегафон», МТС и «Вымпелком») в ближайшее время отменят роуминг внутри сети по всей России. С соответствующим заявлением выступили представители операторов после замечания Федеральной антимонопольной службы.

Абоненты «Билайна» получат бесплатные входящие звонки за пределами домашнего региона с 20 августа. Для абонентов «Мегафона» изменения вступят в силу в начале и первой половине сентября. Представители МТС так же сообщили об отмене платы за входящие звонки по территории России, однако не назвали конкретной даты.

Приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн». — говорится в заявлении вице-президента «Вымпелком» по маркетингу и бренду Ирины Лебедевой.

Другой оператор тоже изменил тарифные планы.

«Мы уже изменили условия более 5000 архивных и действующих тарифных планов. Тем самым мы устранили последние отголоски так называемого внутрисетевого роуминга». — сообщили в «Мегафоне».

Напомним, летом 2017 года ФАС предписала операторам «Большой четвёрки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Теле 2») устранить разницу тарификации в домашнем регионе и поездках по стране. Однако в случае «Теле 2» ФАС установила, что их тарифы соответствуют требованиям предупреждения. Для остальных операторов был установлен срок до 31 января 2018 года, впоследствии ФАС завела антимонопольные дела против МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».

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Комментарии

Абонент не абонент
11:24, 07.08.2018
Отменить роуминг обещают уже давно. А тут нате вам подарочек, но опять же с ложкой дёгтя (на лопате) "внутри сети". А трёхбуквенные даже дату не назвали. Что сказать, как в их собственном рекламном слогане: "Не ****асы, а *****асища!!!"

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