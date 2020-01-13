Операторы начали поднимать тарифы сотовой связи

Эксперты считают, что в этом «виноваты» недавно введённые законы.

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Сотовые операторы начали повышать стоимость архивных тарифов. Эксперты связывают рост цен на связь с реализацией антитеррористических законов, а также с суверенным рунетом.

Так, издание «РИА Новости» сообщает, что с сегодняшнего дня стоимость архивных тарифов вырастет в компании «Мегафон» из-за роста потребления услуг, а с 16 января — в «Вымпелкоме», работающем под брендом «Билайн», по причине интенсивного развития инфраструктуры.

Ранее, ещё в декабре, о росте цен предупредили и абонентов Tele2.

«С 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет незначительное изменение размера абонентской платы и условий при неоплате, при этом наполнение пакетов останется неизменным», — сказано на сайте оператора.

Эксперты аналитического агентства Content Review сообщают, что в 2020 году цены на мобильную связь могут вырасти на 18%, причём повышать их будет каждый из операторов. Рост стоимости услуг связан с расходами на реализацию антитеррористических законов, или «пакета Яровой», который обязывает компании хранить все переписки и звонки абонентов, а значит, покупать специальное дорогостоящее оборудование.

Ещё одна причина — закон о суверенном рунете. Документ предусматривает установку на сетях операторов специальных средств контроля, которые будут ограничивать доступ к противоправной информации. Однако такое оборудование компаниям должно предоставить государство.