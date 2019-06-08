/ «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Таким образом компания подчеркнула скорость своего мобильного интернета.

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest». Обновление появилось у большинства пользователей оператора в полночь по московскому времени, и некоторые абоненты «Мегафона» предположили, что компания начал тестирование сетей 5G.

Там «Мегафон» уже 5G тестирует? Или что это такое интересное. — спросила в «Твиттере» пользователь Татьяна Гулякина.

Позднее ей ответил официальный аккаунт оператора, который пояснил, что слово «Fastest» в название было добавлено, чтобы подчеркнуть, что пользователи «Мегафона» пользуются самым быстрым мобильным интернетом в России. Слово «Fastest» с английского языка можно перевести как «быстрейший» или «самый быстрый».

Это техническое обновление названия сети. Вам не было подключено никаких услуг, связью вы продолжаете пользоваться на тех же условиях. — гласит сообщение официального аккаунта «Мегафона».

Напомним, что на прошлой неделе стала известна примерная дата начала тестирования сетей 5G в России. Данная технология обеспечивает скорость мобильной передачи данных и мобильного интернета до нескольких гигабаит в секунду. Это до 100 раз быстрее, чем в сетях 4G LTE, которая сейчас доступна большинству жителей крупных российских городов.