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/ «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Таким образом компания подчеркнула скорость своего мобильного интернета.
сегодня в 13:33
  |  В мире

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest». Обновление появилось у большинства пользователей оператора в полночь по московскому времени, и некоторые абоненты «Мегафона» предположили, что компания начал тестирование сетей 5G.

Там «Мегафон» уже 5G тестирует? Или что это такое интересное. — спросила в «Твиттере» пользователь Татьяна Гулякина.

Позднее ей ответил официальный аккаунт оператора, который пояснил, что слово «Fastest» в название было добавлено, чтобы подчеркнуть, что пользователи «Мегафона» пользуются самым быстрым мобильным интернетом в России. Слово «Fastest» с английского языка можно перевести как «быстрейший» или «самый быстрый».

Это техническое обновление названия сети. Вам не было подключено никаких услуг, связью вы продолжаете пользоваться на тех же условиях. — гласит сообщение официального аккаунта «Мегафона».

Напомним, что на прошлой неделе стала известна примерная дата начала тестирования сетей 5G в России. Данная технология обеспечивает скорость мобильной передачи данных и мобильного интернета до нескольких гигабаит в секунду. Это до 100 раз быстрее, чем в сетях 4G LTE, которая сейчас доступна большинству жителей крупных российских городов.

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Комментарии

Александр
18:15, 08.06.2019
И да, в городах может и быстрый, а в провинции у Мегафон совсем грустно по сравнению с другими опсосами.
Александр
18:13, 08.06.2019
Зачем мобильнику такой интернет, для чего?
Оля
17:53, 08.06.2019
В Барнауле Алтайского края интернет у Мегафона лучше всех !!!! Спасибо !!!!
Александр
17:31, 08.06.2019
У мегафона самый мертвый интернет по стране! В больших городах он хороший, я согласен, а в периферии его попросту нет. Большая часть населения страны уже давно пользуется услугами других операторов, у которых с интернетом все в порядке.
Вячеслав
17:05, 08.06.2019
Поддерживаю, Макс...
Fedor
16:00, 08.06.2019
Максим, в точку! Поддерживаю.
Максим
15:56, 08.06.2019
Вы бы еще дальше уехали от Москвы, а деревню и реавли что интернета нет. Сидите в задрипинске и хотите еще что то
Владимир
14:17, 08.06.2019
200 км от Москвы, 4G на пальцах одной руки пересчитать можно где ловит, а тут 5. Ау!!!!!! Сделайте хотя-бы одно чтобы нормаьно работало, а потом лезте дальше.

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