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Операторы «Большой четверки» назвали даты отмены роуминга

Компании отключат особую плату за связь в поездках по России до осени.
сегодня в 16:51
  |  Общество

С понедельника, 20 августа, начнется отказ мобильных операторов от платы за внутрисетевой роуминг. После вступления в силу изменений все звонки по России станут бесплатными. Первыми это сделают в «Вымпелкоме», известном абонентам как «Билайн». МТС вводит отмену с 30 августа, а «Мегафон» — с 1 сентября.

Все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга Tele2 завершит в установленные сроки — до 31 августа. — передает ТАСС слова представителей компании Tele2.

Отметим, что ранее операторы взимали плату за свои услуги по двум разным тарифам в зависимости от региона. Если абонент находился в домашнем регионе, то мог рассчитывать за заявленные тарифным планом условия. При поездках в другие части страны, автоматически активировались условия национального роуминга.

Напомним, год назад Федеральная антимонопольная служба предписала операторам «Большой четверки», в которую входят компании «Вымпелком», «Мегафон», МТС и «Теле 2», устранить разницу тарификации в домашнем регионе и поездках по стране. Для трех из четырех операторов был установлен срок до 31 января 2018 года, впоследствии ФАС завела антимонопольные дела против МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».

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