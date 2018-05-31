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/ Минус 2 градуса ожидают челябинцев в первый день лета

Минус 2 градуса ожидают челябинцев в первый день лета

1 июня влажная погода не сменится солнцем.
сегодня в 17:15
  |  Общество

Синоптики озвучили неутешительный прогноз на предстоящий день. 1 июня жителей Челябинска ждет прохлада, сопровождаемая облачностью и дождями. Открыть купальный сезон в таких обстоятельствах удастся только «моржам». В ночное время температура опустится до минус 2 градусов. В ближайшие дни ситуация принципиально не изменится.

В пятницу, 1 июня, в Челябинске будет облачно с прояснением, небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 0, плюс 2 градуса, на почве заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11−13 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в целом в регионе погода будет аналогичной. Прогноз на начало июня включает в себя дожди. В горных регионах Челябинской области может пойти снег. Ночью воздух охладится до 0 градусов, а днем — до плюс 15 градусов.

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