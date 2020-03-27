За закрытыми дверями: пенсионерам советуют вообще не выходить из дома

Алексей Текслер объяснил, что ограничения введены для их же блага.

Послушать 00:00

27 марта Алексей Текслер провёл брифинг по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Так на территории региона выявлено 8 случаев заражения этой болезнью, а также 12 анализов ещё в работе.

Уже введены строгие ограничительные меры, президентом Владимиром Путиным следующая неделя объявлена нерабочей, не будут работать все места отдыха, общепита и развлекательной сферы. По рекомендациям правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора и Минздрава, все люди по возможности должны самоизолироваться и оставаться дома.

Более строгое ограничение у всех пенсионеров, которые находятся в зоне риска. Именно у этой категории граждан проявляются более серьёзные симптомы заболевания. Им теперь категорически запрещено покидать свои дома.

«Вводится жёсткое ограничение для лиц пожилого возраста на посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом», — объявил губернатор Челябинской области.

Отметим, что если пенсионеру нужны продукты или лекарства, он может обратиться на горячую линию Минсоца. Все номера вы можете узнать здесь.

Алексей Текслер отмечает, что все эти ограничительные меры вводятся для сохранения здоровья граждан и недопустимости распространения коронавируса. Для этого предусмотрены различные развлекательные мероприятия на телевидении, интернет-провайдеры будут продолжать работу даже в случае долга граждан за связь.

Напоминаем, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.