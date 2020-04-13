Для южноуральцев увеличен размер «ипотечных каникул»

Предельный порог был поднят до 2 миллионов рублей.

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Для жителей Челябинской области максимальный порог «ипотечных каникул» поднят до 2 миллионов рублей. При этом, в случае покупки южноуральцем жилья в ипотеку в другом регионе, где стоимость квартир выше, предел займа вырастет до 4,5 миллионов. Это стало возможным после того, как правительство поддержало инициативу Владимира Бурматова. По словам парламентария, изначально установленная сумма в 1,5 миллиона рублей была слишком мала, а воспользоваться «ипотечными каникулами» могли лишь 30% заёмщиков.



«В крупных городах, таких как Челябинск, людям приходится брать ипотечные кредиты на более крупные суммы в соответствии со стоимостью квадратного метра. Нам удалось убедить Правительство поднять предельную планку, и теперь большее число людей, испытывающих трудности из-за пандемии коронавируса с работой, заработной платой, бизнесом, смогут воспользоваться данной мерой», — рассказал «Первому областному» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, что закон о «кредитных каникулах» ранее подписал президент России Владимир Путин. По новому закону, все граждане, а также малый и средний бизнес смогут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе — потребительским кредитам или ипотеке.

Обратиться за отсрочкой можно, если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. Данный закон касается не только банковских кредитов, но и кредитных карт и даже кредитов, взятых в микрофинансовых организациях.

Данная мера распространяется на все банки Российской Федерации. В случае, если заемщику неправомерно отказывают в «кредитных каникулах», он в праве обращаться в территориальное подразделение Центрального банка РФ. Тогда для кредитной организации, которая отказалась идти на встречу, начнут действовать штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.