Минсельхоз Челябинской области проверил цены на продукты в супермаркетах Миасса

Есть ли дефицит товаров на полках и завышена ли их стоимость — в репортаже ИА «Первое областное»

В среду, 6 апреля, сотрудники Минсельхоза Челябинской области, регионального УФАС и прокуратуры провели рейд по супермаркетам Миасса. Под проверку попали магазины сетей «Пятерочка», «Монетка» и SPAR, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Рейд прошел в рамках работы регионального развития штаба по мониторингу цен на социально значимые товары. Проверяющих интересовали прежде всего наличие и цена на продукты питания — крупы, соль, сахар, хлеб, овощи, курицу.





Дефицита не нашли ни в одном из трех супермаркетов. Цены, в целом, тоже не отличаются от средних по региону. Заместитель министра сельского хозяйства области Ирина Подшивалова с удовлетворением констатировала, что в «Пятерочке» стоимость яйца осталась на уровне апреля прошлого года. Хотя, отметила замминистра, обычно за несколько недель до Пасхи яйца начинают дорожать.

В «Монетке» приятно удивили цены на хлеб: местные буханки стоят всего 17 рублей. Нет проблем и с макаронами, но это неудивительно. По словам Ирины Подшиваловой, Челябинская область — первая в стране по их производству. Так что ситуации, как в некоторых странах Европы, где спагетти продают строго максимум по две пачки в руки, у нас быть не может.





Сотрудник Минсельхоза Игорь Ворожцов заметил интересную деталь: в «Монетке» сахар производства компании «Продимекс» стоит заметно дешевле, чем в других магазинах.

«„Продимекс“ и еще ряд крупных российских производителей сахара ранее уличили в картельном сговоре, на них возбуждено дело», — объяснила начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков Челябинского УФАС России Юлия Пузанкова.

По ряду позиций цены на продукты отличались от средних в худшую сторону. Так, в «Монетке» дороже на 10 рублей оказалось молоко одного из южноуральских производителей и соль, а в SPAR капуста стоит 99,99 рублей за килограмм. Впрочем, на нарушение это не тянет: проверяющие заметили, что в других рейдах встречали цены и повыше.

«Ажиотажный спрос на сахар и гречку у нас спал, сейчас в магазинах спокойно. Но мы вместе с прокуратурой продолжаем контролировать ценовую политику сетей и отдельных магазинов. Сейчас жалоб от населения нет», — заверила вице-мэр Миасса по экономике Елена Пономарева.





Действительно, в «Пятерочке» по Проспекту Октября, 7 сотрудники прокуратуры пригласили на беседу директора магазина. Однако причину вызова менеджера комментировать журналистам не стали.

По словам Ирины Подшиваловой, региональный штаб еженедельно проверяет отпускные и закупочные цены по 50 позициям продукции, от мяса до рыбных консервов и соленой сельди. В сетях еженедельно проверяют стоимость 47 социально значимых товаров. Ежедневные проверки проходят 14 видов продуктов — это соль, мука, крупы, подсолнечное и сливочное масло, хлеб, говядина, свинина, курица, яйца, молоко, сахар, картофель и капуста.





Напомним, Алексей Текслер 16 марта 2022 года провел встречу с прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном и руководителем УФАС Анной Козловой. С этого периода в регионе стартовали проверки, направленные на пресечение работы перекупщиков. По мнению губернатора, немалая доля вины в росте цен на разные товары лежит именно на них.

В Челябинской области, как и во всех регионах России, этой весной отмечался покупательский ажиотаж на сахар. Полки магазинов стремительно пустели. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что проблем с производством сахара в стране нет.



Региональные власти отмечают, что нет нехватки и других продуктов питания. К примеру, логистический центр сети «Магнит» в поселке Есаульском работает без сбоев. Имеющихся запасов продукции первой необходимости хватит для реализации. В этом губернатора Алексея Текслера в марте 2022 года заверили сотрудники центра.

Каждая пятая российская семья тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, до 50—75% своего бюджета. ИА «Первое областное» подготовило советы о том, как сэкономить на покупке еды.

