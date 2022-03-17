Алексей Текслер: Челябинской области не грозит нехватка продуктов питания

Гава региона заявил об ответственности виновных в необоснованном росте

Логистический центр сети «Магнит» в поселке Есаульский работает без сбоев, только имеющихся запасов продукции первой необходимости хватит минимум до конца месяца. В этом губернатора Алексея Текслера сегодня, 17 марта, заверили сотрудники центра, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как рассказала главе региона и министру сельского хозяйства Алексею Кобылину исполняющий обязанности директора центра Алена Амбалова, сбоев в поставках продукции от производителей в «Магните» не было. Соответственно, и запасы непосредственно в магазинах пополняются ежедневно. Тем не менее ажиотажный экономически необоснованный спрос на продукцию первой необходимости привел к тому, что трафик в сети Челябинской и Курганской областей (всего около 500 точек) вырос на 30 процентов.

«Ежедневно мы отгружаем в магазины до 40 тонн сахара, круп и риса — по 4-6 тонн. В магазинах отслеживают расход товара и сообщают в службу товародвижения. Никаких оснований для беспокойства у граждан нет», — заверила Алена Амбалова.

По словам сотрудников, введенное в магазинах ограничение по количеству ряда товаров, того же сахара, продаваемого в одни руки, призвана ограничить ажиотажный спрос: людей пугают не столько слухи, сколько пустые полки в магазинах.

«Если покупатель видит в магазине пустую полку, значит, туда просто не успели выложить товар. Все логистические цепочки работают. Даже с сахаром, непрофильной для Южного Урала продукцией, проблем нет, российские сахарные заводы работают по плану. Даже обидно, что часть с купленных сегодня про запас товаров просто пропадет и испортится, оставшись невостребованной. Что касается цен, то, чем быстрее мы успокоимся, тем быстрее нормализуются и цены», — считает Алексей Кобылин.

Когда в распределительный центр прибыл губернатор, как раз шла приемка очередной партии сахара от поставщика. Алексей Текслер обошел весь центр и убедился, что ни по одному наименованию товара нет дефицита.

«Мы видим, что области не грозит нехватка ни продуктов питания, ни других товаров. Овощи есть, фрукты. Да, возможны колебания по каким-то импортным продуктам. Они обусловлены самой импортной составляющей и ажиотажем. И волну ажиотажа надо гасить немедленно! Отдельно вместе с прокуратурой и УФАС контролируем ценообразование. Начинаются проверочные рейды по магазинам. В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание», — заключил губернатор.

Алексей Текслер также сообщил, что накануне, 16 марта, провел встречу с прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном и руководителем УФАС Анной Козловой. Со следующей недели в регионе стартуют проверки, направленные на пресечение работы перекупщиков. По мнению губернатора, немалая доля вины в росте цен на разные товары лежит именно она них.