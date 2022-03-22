Минсельхоз Челябинской области: «Не покупайте сахар на год вперед»

Также правоохранительные органы предупреждают об ответственности за спекуляцию продуктом

В Челябинской области, как и во всех регионах России, растет покупательский ажиотаж на сахар. Полки магазинов стремительно пустеют, а спекулянты успевают наживаться на этой массовой панике. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что проблем с производством сахара в стране нет.

Вместе с нарастающим ажиотажем не сидят без дела российские «бизнесмены». Недавно в Казани задержали спекулянта, который занимался продажей мешка сахара массой 50 килограммов по цене, превышающей рыночную стоимость. Полицейские установили, что при этом у «продавца» не было разрешительных документов и в качестве индивидуального предпринимателя он не регистрировался.

Правоохранительные органы предупреждают, что не позволят спекулировать на продуктах в непростое для страны время. Перекупщики будут наказаны. Задержание спекулянта — не единичная акция. Этим вопросом будут и далее заниматься правоохранительные органы, а ФАС обеспечит справедливое ценообразование.

Чтобы помешать мошенникам заработать, гражданам необходимо не впадать в панику на фоне информационной войны и не создавать искусственный дефицит.

«У нас с сахаром нет никаких проблем, наши предприятия производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией», — напомнил заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области призывает не покупать сахар на год вперед, ведь цена на него будет регулироваться. Создавая ажиотаж, южноуральцы способствуют дефициту и повышению цен, хотя в сетевых магазинах на социально значимые продукты, к которым относится и сахар, установлена минимальная наценка.

В торговых сетях поставки сахара увеличены и осуществляются в штатном режиме. При обнаружении дефицита точечно решается вопрос об увеличении кратности поставок в магазины. «Пятерочка» с 10 марта в два раза увеличила объем поставок с 30 до 60 тонн сахара в сутки. В торговой сети «Магнит» поставки увеличены на 30%. «Лента» нарастила поставки сахара с 20 до 40 т/сутки на магазины УрФО, в среднем 1 тонна на магазин, принято решение в случае необходимости осуществлять фасовку самостоятельно. В «Ашане» суточные поставки сахара составляют 2 тонны. В Челябинской области сахар не производится. Он поставляется на территорию региона из Центральной и Южной России, а также Татарстана и Башкирии.

«Постановлением правительства РФ с 14 марта по 31 августа 2022 года действует запрет на экспорт сахара, а также тарифная льгота на его импорт в размере 300 тыс. тонн. Эти меры также помогут избежать перебоев с поставками сахара в магазины», — добавили в министерстве сельского хозяйства по региону.

По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ФАС проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. Меры реагирования — вплоть до оборотных штрафов.

«При планировании отгрузки товара предприятиям следует соблюдать интересы участников рынка с учетом производственных и логистических возможностей. Недопустимо ущемление интересов участников рынка путем снижения объемов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам. В настоящий момент запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют», — сообщили в УФАС по Челябинской области.

Также ведомство открыло горячую линию. Южноуральцы смогут сообщить о росте цен по телефону 8‑963‑470‑41‑55.