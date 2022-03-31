10 житейских советов: как сэкономить на покупке продуктов

ИА «Первое областное» убедилось, что экономия — не значит скудный рацион

Каждая пятая российская семья тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт до 50-75%* своего бюджета. Введение европейских санкций и рост цен на ряд продуктов все чаще заставляют задуматься многих из нас о разумной экономии. ИА «Первое областное» подготовило серию материалов с советами о том, как сэкономить в повседневной жизни. Возможно, что-то из этого списка житейских советов от редакции и наших читателей вы уже успешно используете, а что-то только возьмете на заметку.

Составьте недельное меню

Распишите каждый прием пищи в каждый из дней. Так вы поймете, сколько и каких продуктов нужно купить.





Возьмите с собой список покупок

Его имеет смысл составлять с учетом меню, которое у вас уже есть. Некоторые продукты лучше покупать большой упаковкой по нескольку килограммов: это, как правило, выгоднее, чем несколько раз в неделю брать маленькие упаковки. Конечно, иногда хочется потратиться на сковородку по акции, но если в вашем бюджете нет такой статьи расходов, то и не надо.

Запоминайте цены

Некоторые магазины идут на уловки, сначала поднимая цену, а потом ее снижая, преподнося это как скидку. Увидев красный ценник, постарайтесь вспомнить, сколько товар стоил неделю назад. Возможно, вас просто водят за нос.

Пересчитайте цену на килограмм

Иногда в больших коробках или банках может быть меньше продукта, чем в маленьких. Например, из-за специфической формы дна. Возможно, рядом на полке — более выгодные предложения.

Смотрите на нижние полки

Там выкладывают недорогие товары. Те, что лежат на уровне глаз, — дороже и с большей наценкой за известность бренда. Обращайте внимание на продукты собственных марок крупных супермаркетов, часто они имеют хорошее соотношение «цена — качество».





Не зацикливайтесь на крупах

Даже если их покупка позволяет сэкономить. Через некоторое время крупы начинают так сильно надоедать, что есть риск сорваться и напокупать разных дорогих вкусностей.

Не забывайте о супах

Это одни из самых недорогих, сытных, да и разнообразных блюд. Одной кастрюли семье из четырех человек хватит на два дня. Супы можно делать каждый раз разные, меняя ингредиенты из одной ценовой категории, тогда еда не будет надоедать.





Выбирайте продукты по сезону

В особенности это касается овощей и фруктов. Летом — свежие помидоры, огурцы, перцы. Зимой — корнеплоды.

Разбейте огород… на балконе



Если зимой не хватает витаминов, которые содержаться в зелени, например, — это повод попробовать выращивать ее дома: укроп, лук, петрушку, базилик и так далее. Семена стоят дешево, поэтому на балконе можно устроить целый садик. Все это обойдется дешевле, чем в магазине.

Не экономьте на здоровье

При планировании покупок нужно обязательно учесть траты на качественные продукты, которые будут покупаться в любом случае. У каждого свои товары, за которые он готов платить, несмотря на цены: свежая рыба, хорошее молоко или дорогостоящий сыр.





Справка:

По данным Росстата на 31 марта, сахар за неделю подорожал на 6,5%, соль — на 4,3%. Также в десятке самых подорожавших продуктов шоколадные конфеты +3,5%, рис и черный чай +3,4%, гречка +2,9%, печенье +2,8%, маргарин +2,6%, говядина и подсолнечное масло +2,2%. Активно растут в цене овощи «борщевого набора»: лук +18,3%, капуста +15,9%, морковь +11,5%, свекла +9,5%, картофель +4,1%. А помидоры подешевели — на 0,7%. Среди непродовольственных товаров лидерами по росту цен стали гигиенические прокладки (+6,2%) и стиральный порошок (+5,3%).

* Данные федерального издания РИА Новости на основании исследования 2021 года.

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