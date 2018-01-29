/ Нового министра сельского хозяйства назначили в Челябинской области

Руководителя утвердил губернатор.

Руководителем ведомства назначен Алексей Кобылин. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Назначение состоялось сегодня, 29 января.



Алексей Кобылин работал в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области, прошёл путь от ведущего специалиста отдела животноводства и рыболовства до начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства. Награждён Почётными грамотами Губернатора Челябинской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года». — рассказали сайту «Первый областной» в Минсельхозе.

Должность руководителя ведомства освободилась после того, как в прошлом году министр Сергей Сушков стал вице-губернатором. С ноября и до нового назначения обязанности главы минсельзоха исполнял заместитель министра Александр Завалищин.