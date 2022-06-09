Минпросвещения утвердило стандарт церемонии поднятия флага в школах России

Мероприятие для учеников также подразумевает исполнение гимна

Стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна утвердили в России. Соответствующий документ уже подписал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом глава ведомства заявил журналистам сегодня, 9 июня, сообщает ТАСС.



«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ. В нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — цитирует ТАСС Сергея Кравцова.

На момент выхода материала документ на сайте Минпросвещения не опубликован.

Напомним, в школах Челябинской области с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. А президент России Владимир Путин отметил, что такие церемонии нужно проводить достойно.

В разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативу поддержали.

Позже стало известно, что правительство РФ выделит российским регионам около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов, к которым относятся флаг и герб страны. Согласно проекту распоряжения, Челябинская область получит 55,2 млн рублей.

А еще с 1 сентября в регионе ученики первых и пятых классов начнут учиться по федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. О нюансах нововведения читайте в материале ИА «Первое областное».