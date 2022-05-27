В проекте документа говорится, что деньги из бюджета Минпросвещения РФ в 31 регион направят для софинансирования расходов на закупку и оснащение школ государственными символами России. Речь, по данным ТАСС, идет об общей сумме в 970,93 млн рублей.
«Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей)», — пишет федеральное информационное агентство.
Напомним, в школах Челябинской области с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. А президент России Владимир Путин отметил, что такие церемонии нужно проводить достойно.
Кстати, в разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативу поддержали.
С 1 сентября в регионе ученики первых и пятых классов также начнут учиться по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. О нюансах нововведения читайте в материале ИА «Первое областное».