Кабмин выделит 55,2 млн рублей на закупку госсимволов в школы Челябинской области

Субсидию по проекту «Патриотическое воспитание граждан России» получат еще 30 регионов

«Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей)»,

— пишет федеральное информационное агентство.

Правительство РФ выделит российским регионам около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов, к которым относятся флаг и герб страны. Согласно проекту распоряжения, Челябинская область получит 55,2 млн рублей, сообщает ТАСС.В проекте документа говорится, что деньги из бюджета Минпросвещения РФ в 31 регион направят для софинансирования расходов на закупку и оснащение школ государственными символами России. Речь, по данным ТАСС, идет об общей сумме в 970,93 млн рублей.

Напомним, в школах Челябинской области с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. А президент России Владимир Путин отметил, что такие церемонии нужно проводить достойно.

Кстати, в разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативу поддержали.

С 1 сентября в регионе ученики первых и пятых классов также начнут учиться по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. О нюансах нововведения читайте в материале ИА «Первое областное».