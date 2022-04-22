Школьники Челябинска с 1 сентября будут петь гимн и заниматься без телефонов

Внедрить нововведения в школы страны рекомендовал министр просвещения Сергей Кравцов

В школах Челябинской области с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны, а перед уроками учеников попросят сдать телефоны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативы поддержали.



«У нас учатся 1400 детей, четверть из них — кадеты. Поэтому такая традиция в нашей школе давно существует. Организуем вынос флага и включаем гимн, конечно, не раз в неделю, а по торжественным поводам. Внедрение ритуала в еженедельном режиме требует, как мне кажется, наличия флагштока в подходящем месте. Понимаем, что эта традиция должна быть красивая, чтобы тронуть душу каждого ребенка. Ждем методических рекомендаций, как все организовать. Думаю, в них будут все необходимые разъяснения и рекомендации», — говорит директор школы № 36 Маргарита Меньшенина.

Директор школы № 148 Челябинска Лариса Демчук говорит, что поддерживает любые инициативы, которые способствуют развитию патриотизма, а поднятие флага и привитие любви к символам государства считает одним из основных моментов воспитания подрастающего поколения.

«Единение со своей страной, идентификация с символами нашего государства — очень важно. Видим, что американцы все знают и поют гимн и кладут при этом руку на сердце. Почему мы не можем это делать? Почему мы не приветствуем с такой же любовью наш гимн, флаг и герб? Сейчас все обсуждают в социальных сетях, что с 1 сентября во всех школах в начале недели будут исполнять гимн. Так замечательно! Наконец-то дети его выучат. Сколько бы ни говорили, что его следует изучать на уроках музыки, все равно дети его не знают, а старшее поколение до сих пор поет старый текст. Так что будем учить все вместе», — говорит Лариса Демчук.

Большинство школ оборудованы радиоаппаратурой. Так что проблем с реализацией инициативы, по мнению Ларисы Анатольевны, быть не должно. Можно включать запись и транслировать поднятие флага с экрана компьютера. Займет все буквально минуту перед началом урока.

«Я бы сделала так у нас в школе. Для нас это вполне реально. Но если в каких-то школах сделают флагшток и уже в летнем лагере организуют поднятие флага — можно не раз в неделю, а каждое утро поднимать. Это же ритуал. В пионерских лагерях, когда сама ребенком ездила, так каждое утро поднимали главный символ лагеря. Отмечали отличившихся за день перед всеми отрядами, вручали грамоты. Если мы возродим традицию и лишний раз кого-то подбодрим, это, возможно, для некоторых ребят станет стимулом для новых свершений. А положительный пример заразителен», — продолжает Лариса Демчук.

Инициативу Минпросвещения обсуждают и родители. Мама ученицы третьего класса одной из школ Челябинска Ирина Голицына считает, что если годами петь гимн, то какой-то рефлекс у детей действительно сформируется. Но, по мнению женщины, любовь к своей родине важно формировать по-другому.

«Например, очень нравится, что государство старается поддержать внутренний туризм, запускает программы кешбэка. Если дети начнут путешествовать по России, знакомиться с ее природой, народами и культурами, посещать знаковые места, любовь к родине будет осознаннее и глубже», — говорит мама школьницы.

Другая инициатива Минпросвещения — сдавать телефоны перед входом в школу или в начале урока — для школ не нова. Такая практика в школе № 148 существует уже два года. В каждом классе есть коробочка, в которой ученики могут оставить гаджеты. Дети привыкли, хотя в первое время протестовали: сдавали старый смартфон, оставляя рабочий у себя.

«Сейчас ученики относятся с пониманием: заходят, кладут и начинают работать. Если учитель не требует этого на уроке и если ребенок не вытаскивает его во время занятия, не отвлекается — ради Бога, не сдавайте. Но опытный учитель может контролировать ситуацию даже без сдачи телефона. Он видит весь класс», — уточнила Лариса Демчук.

А вот в школе № 36 Челябинска телефоны ученики перед уроками не сдают. Но в учреждении есть положение о том, что их использование не рекомендовано, а в начальной школе и вовсе запрещено.

«В одних классах есть договоренность с родителями, и дети оставляют гаджеты в коробочке у классного руководителя. В других — ребята их на занятиях не достают. В старших классах, конечно, телефоны иногда используются для поиска информации, когда необходимо найти текст на уроке литературы, если его нет в хрестоматии, или документ. Думаю, что такая договоренность — что мобильные устройства достаются только при необходимости — у нас сохранится в следующем учебном году», — рассказала директор школы № 36 Маргарита Меньшенина.

На всех кабинетах школы есть наклейки «Использование телефонов запрещено». По словам Маргариты Борисовны, педагогам важно, чтобы дети были погружены в образовательный процесс, не отвлекались и не потребляли потенциально опасный контент.

«Школа — это все-таки безопасное цифровое пространство. Здесь у детей не должно быть доступа к информации разрушительного характера: агрессивным играм, фильмам и так далее. Родители сами знают, что дети увлекаются, например, «ТикТоком» и без хорошего должного сопровождения не знают, что стоит или не стоит смотреть. В особенности маленькие дети часто становятся жертвами бесконтрольного информационного пространства. Родители разделяют нашу позицию», — добавила руководитель учреждения.