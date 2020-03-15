Минпросвещения РФ рекомендовало перейти всем школам на дистанционное обучение

Такие меры предпринимаются в связи с распространением коронавируса в России.

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Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало всем российским школам перейти на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения»,— отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Также он добавил, что на помощь в этой ситуации может прийти и Российская электронная школа, которая содержит более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов.

Кроме того, в большинстве регионов совсем скоро начнутся плановые каникулы, что также поспособствует предотвращению распространения коронавирусной инфекции и позволит не «отстать» от школьной программы.

Если же регионы решат продолжить процесс обучения в школах и других образовательных учреждениях, то по поручению Минпросвещения РФ все региональные управления образования должны предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и как можно чаще проветривать помещения.

«Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования — наша первостепенная задача. И благодаря этим мерам мы сможем сделать всё, чтобы ребята продолжали получать знания»,— добавил Сергей Кравцов.

Напомним, по последним данным, число заболевших в России коронавирусом достигло 59.