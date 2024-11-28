Минобрнауки России и Казахстана подписали соглашение о функционировании Костанайского филиала ЧелГУ

Документ позволит расширить перечень направлений подготовки в вузе

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский и министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подписали межправительственное соглашение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили углубление стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. На переговорах большое внимание было уделено тематике гуманитарного взаимодействия по вопросам расширения сотрудничества в культуре, спорте и образовании.

«Сегодня было подписано соглашение о деятельности филиала Челябинского государственного университета в городе Костанай», — сказал президент России.

Соглашение позволит развиваться филиалу, также ЧелГУ в Костанае расширит перечень направлений подготовки, в том числе по инженерно-техническим специальностям.

Казахстанский филиал ЧелГУ функционирует с 2000 года, в нем обучаются 2,3 тысячи человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории: научно-исследовательская лаборатория кафедры права, лаборатория экономики и управления, лаборатория межкультурных коммуникаций кафедры филологии и лаборатория цифровой грамотности.

С начала работы филиал выпустил более 13 тысяч студентов, сообщается на сайте Кремля.