В Челябинской области продлен режим коронавирусных ограничений до 24 января

Документ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил действие коронавирусных ограничений в регионе до 24 января 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп „О введении режима повышенной готовности“ изменение, дополнив его словами „с 28 декабря 2020 года по 31 декабря 20202, с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года“»,— говорится в документе.

Это значит, что работающие пенсионеры могут и дальше продлевать больничные, а также сохранение масочного режима.

Напомним, в Челябинской области до 10 января 2021 года действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов в развлекательных заведениях и предприятиях общепита, последним также запрещено работать с 23:00 до 06:00, обслуживать посетителей можно только на вынос.