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/ «Для меня это новый вызов». Министр экологии поделился своими планами

«Для меня это новый вызов». Министр экологии поделился своими планами

Серьезные проблемы позволит решить научный подход.
сегодня в 18:25
  |  Общество

Сергей Лихачев, которого назначили министром экологии Челябинской области, рассказал о своих первых шагах в новой должности. Он заявил, что после ознакомления с министерством намерен работать над состоянием воздуха, воды и активно решать вопрос с отходами.

Буду знакомиться с министерством, с делами, с сотрудниками, специалистами, входить в курс дела. Я ученый, а здесь все-таки нужно представлять интересы государства, прежде всего — населения. Основные направления работы уже озвучены губернатором, по ним и будем работать. Это атмосферный воздух, вода, особенно — питьевая и отходы. Для меня это новый вызов, я занимался много лет этими вопросами. Устремим все свои усилия на практическую деятельность, которая будет приносить пользу населению. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Сергей Лихачев.

В правительстве региона уверены, что успешно справиться с обязанностями новому министру помогут именно экспертные знания в области экологии. Он работал деканом факультета экологии ЧелГУ, имеет ученую степень доктора биологических наук, профессор.

Сергей Лихачев заработал себе имидж не просто на митингах, а в научной сфере. Квалифицированного человека у нас в регионе найти очень трудно, да еще и такого, который бы согласился возглавить такое трудное направление. Это человек, который у населения региона должен вызывать определенное доверие, а также будет обладать определенной легитимностью, и его решение будут носить трудно оспоримый характер с учетом его квалификации. — пояснил заместитель губернатора региона Сергей Сушков.

В позитивные изменения верит и руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков. По его словам, министерству экологии не хватало как раз научного подхода к решению проблем. Он уверен, что теперь удастся сделать ведомство более открытым.

У нас уже есть примерные планы, которые будем реализовывать. Из главного — министерство будет полностью открытым для журналистов и для любого гражданина. Будем комментировать все вопросы и вести просветительскую работу. — добавил Виталий Безруков.

Известно, что назначение руководителя — не единственное изменение в министерстве экологии. Должности двух руководителей управлений буду упразднены, их обязанности передадут заместителям министра.

Напомним, сегодня, 21 мая, стало известно, что новым министром экологии назначен Сергей Лихачев. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

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