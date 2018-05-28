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/ «Государство услышало население». Эксперты прокомментировали обыски на «Мечеле»

«Государство услышало население». Эксперты прокомментировали обыски на «Мечеле»

Крупные предприятия ждут масштабные проверки.
сегодня в 20:48
  |  Общество

Обыски и проверки на крупных предприятиях в Челябинской области участились и стали неожиданными. Челябинские эксперты связывают такую тенденцию с изменившейся политикой государства в этом вопросе. Об этом в эфире программы «Есть вопрос» рассказал политолог Андрей Лавров.

Проверки стали неожиданными и внеплановыми. Это значит, что государство услышало запрос населения на тему экологии. Начался серьезный контроль над экологическими нарушениями. — заявил Лавров.

Не отрицают заметные изменения и экологи. По словам члена экологического совета при губернаторе Виталия Безрукова, сейчас акцент с мелких предприятий сместился на крупные.

Максимальная задача надзорных органов и общественности — довести все уже существующие дела до конца, чтобы неповадно было. Сейчас сложилась такая ситуация, что проще договориться, отозвать лицензию у лаборатории и развалить все. — добавил Виталий Безруков.

Напомним, обыски прошли сразу на двух крупных промышленных предприятиях Челябинска: «Мечел-Кокс» и на Челябинском электрометаллургическом комбинате. По информации источника «Первого областного», на «Мечеле» нашли канализационный слив, ведущий прямо в речку Черная. В этих отходах предприятия обнаружено превышение содержания вредных веществ.

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