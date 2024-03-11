В Челябинске до конца лета отремонтируют улицу Мастеровую

Сейчас власти ищут подрядчика

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на выбор подрядчика, который отремонтирует дорогу по улице Мастеровой. Средства на обновление дорожного полотна и инфраструктуры выделены по решению губернатора Алексея Текслера. Все работы должны быть завершены до 20 августа 2024 года, сообщили в комитете.

Речь идет о ремонте автомобильной дороги на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. Победитель аукциона должен заменить покрытие на дороге и тротуарах, бортовой камень при необходимости и восстановить придорожные газоны с посевом семян. Крышки колодцев, попадающих в зону ремонта, должны быть обустроены вровень с проезжей частью.

Подрядчик обязан будет проводить ремонт объектов в рамках гарантийного срока, который в зависимости от вида работ равен от одного года до шести лет.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Мастеровой отремонтировали путепровод. Подрядчик уложил новый асфальт и нанес разметку. Работы велись преимущественно в ночное время.