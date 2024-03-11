Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на выбор подрядчика, который отремонтирует дорогу по улице Мастеровой. Средства на обновление дорожного полотна и инфраструктуры выделены по решению губернатора Алексея Текслера. Все работы должны быть завершены до 20 августа 2024 года, сообщили в комитете.
Речь идет о ремонте автомобильной дороги на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. Победитель аукциона должен заменить покрытие на дороге и тротуарах, бортовой камень при необходимости и восстановить придорожные газоны с посевом семян. Крышки колодцев, попадающих в зону ремонта, должны быть обустроены вровень с проезжей частью.
Подрядчик обязан будет проводить ремонт объектов в рамках гарантийного срока, который в зависимости от вида работ равен от одного года до шести лет.
Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Мастеровой отремонтировали путепровод. Подрядчик уложил новый асфальт и нанес разметку. Работы велись преимущественно в ночное время.