/ Министр экологии взял под личный контроль ситуацию с запертыми в машине хищниками

Животные переданы на передержку.

Накануне вечером, 19 июня, в министерство экологии Челябинской области поступило сообщение от жителя Тракторозаводского района о том, что в их дворе целую неделю слышен рев льва. Отчаянный рык доносился из внедорожника с парковки. На место тут же выехали зоозащитники, охотоведы и лично министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Когда открыли машину, то увидели в ней клетку, в которой находилась молодая львица, две собаки и два пятиметровых питона. Рептилии лежали в завязанных мешках. На место был вызван эвакуатор, на который погрузили машину вместе с животными. Нашли хозяина этих животных. Проверили его документы. Выяснилось, что из всей необходимой документации у него только половина на руках. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве экологии Челябинской области.

В министерстве сообщили, что животные будут находится на передержке у зоозащитника Карена Даллакяна до того момента, пока хозяин животных не соберет необходимую документацию.