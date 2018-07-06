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Экоданные с новых стационарных постов смогут читать челябинцы

В городе продолжают работать над экологической обстановкой.
сегодня в 08:00
  |  Общество

В Челябинской области продолжают активно работать над улучшением экологии. В первую очередь силы брошены на Челябинск: город — лидер региона по количеству заводов и автомобилей. Результаты уже есть: в прошлом полугодии и в этом южноуральская столица не мелькает в федеральных рейтингах грязных городов.

Контролировать качество воздуха помогают передвижные лаборатории и 8 стационарных постов Росгидромета. Еще один планируют установить в Металлургическом районе на площадке средней общеобразовательной школы № 96. Данные, которые будут собраны с помощью поста, Минэкологии станет использовать в своей работе.

В мае этого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский одобрил предложение регионального министерства экологии о приобретении двух дополнительных автоматизированных стационарных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Челябинске. На эти цели из бюджета будет выделено 32 миллиона рублей. Кроме того, будут профинансированы и затраты по содержанию постов и оборудования в размере 16,69 миллиона рублей ежегодно с 2019 по 2025 годы в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области». — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Дополнительные стационарные посты хотят установить также в Тракторозаводском и Советском районах, одобренные земельные участки уже согласовываются с администрацией города. Информацией с этих постов в режиме онлайн смогут пользоваться и жители города.

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