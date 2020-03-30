В Челябинскую область завезли более 11 тысяч тестов на определение коронавируса

Работа развернулась в семи лабораториях.

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В правительстве Челябинской области сегодня, 30 марта, состоялся брифинг Алексея Текслера по коронавирусной ситуации в регионе.

Губернатор рассказал, что на данный момент область обеспечена тест-системами на определение заболевания.

«Тестами мы обеспечены. Было доставлено шесть с половиной тысяч тестов, еще дополнительно получили около пяти тысяч», — заявил Алексей Текслер.

В данный момент 7 лабораторий регионе занимается первичным определением коронавируса у жителей. Основная — лаборатория Роспотребнадзора и дополнительные: три в Челябинске, по одной в Магнитогорске, Миассе и Озёрске. Также губернатор отметил, что готовы в эту работу включить ещё несколько лабораторий.

Отмечается, что самое максимальное количество проведённых за сутки тестов было 900. Но ситуация может меняться.

Напомним, что всем жителям Челябинской области следует оставаться дома и не выходить без крайней нужды. По всем вопросам о коронавирусной инфекции работает круглосуточная горячая линия регионального Минздрава: 8-351-240-15-16.