«Додавить с учётом опыта Москвы»: Путин о коронавирусе в регионах РФ

В столице Российской Федерации с каждым днём инфицированных COVID-19 всё меньше.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости «додавить» коронавирус в тех регионах, где ситуация остаётся неблагоприятной, используя при этом опыт Москвы. Об этом он сказал сегодня, 20 июня, во время совещания с медицинскими работниками.

«Как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идёт, а в некоторых регионах проблемы ещё сохраняются. И сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию там в регионах. И мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать. И удастся сделать эффективно в самое ближайшее время»,— цитирует президента издание «РИА Новости».

Также Владимир Путин отметил, что России удаётся проходить пандемию коронавируса с наименьшими потерями потому, что широкий коечный фонд даёт возможность госпитализировать максимальное количество больных на первых этапах болезни.

Отметим, в Челябинской области сегодня зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки — тесты выявили 192 положительных результата. Всего в регионе официально зарегистрировано 5844 случая заболевания и 110 смертельных исходов. 3145 человек выздоровели.