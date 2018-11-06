/ Лабораторию авиамоделирования для школьников открыли в Челябинской области

В Доме школьника города Карталы запустили работу нового кружка.

Новая лаборатория авиамоделирования для детей открылась в Доме школьника города Карталы. Учреждение появилось при поддержке Дома юношеского технического творчества региона. До конца года подобные лаборатории планируют открыть и в других городах области.

В Доме школьника, который открыт с 1943 года, всегда были популярны технические кружки, но со временем это направление закрылось. Сейчас оно снова актуально и для новой лаборатории уже сделан ремонт в кабинете и закуплены наборы для моделирования. Кружок уже посещает 19 детей, они очень увлечены процессом сбора авиамоделей.

Открылась лаборатория стараниями Дома юношеского технического творчества Челябинской области. Летом в нем прошли подготовку по модельным видам технического творчества педагоги из пяти районов области.

Мы запускаем первую серию открытия кружков по авиамоделизму: 1 ноября — город Карталы, 28 ноября — в Коркино. — говорит директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Скоро можно ожидать открытия кружков еще в четырех населенных пунктах: Агаповка, Бреды, Варна и Нязепетровск.