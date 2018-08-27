/ Минималистичным и мобильным сделали сайт губернатора Челябинской области

Обновление дизайна стало откликом на запрос современного общества.

Минималистичную версию сайта губернатора Челябинской области представили сегодня жителям региона. Теперь обо всем, что происходит на Южном Урале, а также о работе Бориса Дубровского, будет еще проще узнать. Дело в том, что сайт разрабатывали, исходя из современной тенденции использования смартфонов и планшетов для интернет-серфинга.

При выполнении этой работы мы постарались учесть современные тенденции в области медиапотребления и то, как они используются органами государственной власти в нашей стране. Учитывая тот факт, что в России, в целом, и в Челябинской области в частности по-прежнему растет доля мобильного трафика и число пользователей, отдающих предпочтение планшетам и смартфонам, мы сконцентрировались на корректном отображении сайта на разных типах устройств. Параллельно решалась задача повышения юзабилити, гармоничного сочетания между наполнением сайта и удобством пользования им. — рассказал начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин.

С главной страницы сайта gubernator74.ru теперь легко попасть в интернет-приемную, получить информацию о личности Бориса Дубровского и его заместителей, и прочитать все новости региона. На главной странице также доступны выпуски программ, которые выходят в эфире телеканала ОТВ. Это «ШОС-2020» и «Губернатор74.рф». Распоряжения и обращения губернатора тоже находятся в открытом доступе.

Отметим, что сайт можно открыть в версии для слабовидящих людей.